Москва, 29 января 2021, 15:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин не намерен посещать 25 марта Афины, когда состоится парад в честь 200-летия греческой революции. Об этом 29 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли Владимир Путин посетить Афины 25 марта.
Напомним, ранее глава минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что на военный парад в честь греческой революции были приглашены президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и британский принц Чарльз.