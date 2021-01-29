Минск, , 15:42 — REGNUM В ближайшие месяцы властями Белоруссии будут приняты меры по отношению к соцсетям и мессенджерам для защиты интересов государства и народа. Об этом 29 января рассказал белорусский президент Александр Лукашенко на встрече со студентами Белорусского государственного университета (БГУ), его слова приводит агентство БелТА.

«Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы в этой сфере в Беларуси будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа», — говорится в материале журналистов агентства.

Также Лукашенко отметил, что благодаря соцсетям и мессенджерам возможно «породить планетарную революцию», а потому, по его мнению, со временем к цензуре социальных сетей придет весь мир.

«Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он в своей стране не боится никого.