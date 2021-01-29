Уфа, , 15:29 — REGNUM В Иглинском районе Башкирии выбрали нового главу администрации. Об этом 29 января сообщает пресс-служба этого муниципалитета.

Сообщается, что на заседании совета района присутствовали 14 депутатов из 15-и: один депутат отсутствовал в связи с болезнью.

На заседании рассматривался вопрос о назначении главы администрации Иглинского района по контракту: к конкурсу были допущены пять кандидатов. Конкурсная комиссия выделила Коннова Андрея Юрьевича и Самойленко Николая Николаевича: по итогам индивидуального собеседования Коннов набрал 40 баллов, Самойленко — 50 баллов.

Отмечается, что голосование началось с Самойленко, поскольку он набрал наибольшее число баллов. За него проголосовали все присутствующие депутаты. В связи с этим совет принял решение не выносить на голосование кандидатуру Коннова. В результате, Самойленко Николай Николаевич продолжит свою деятельность в Иглинском районе в качестве главы администрации.

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