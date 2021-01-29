Тбилиси, , 15:28 — REGNUM В Грузии лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили 29 января заявил журналистам, что его партия войдет в парламент страны. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Ранее Элисашвили со своим соратником Леваном Иоселиани прибыли в парламент, чтобы встретиться с представителями правящей партии «Грузинская мечта». После завершения встречи он объявил об итогах переговоров.

«Мы, представители партии «Граждане», окончательно согласовали и подписали соглашение с лидерами «Грузинской мечты», — объявил Элисашвили. — В этом соглашении предусмотрено, что после его заключения мы будем участвовать в парламентской деятельности».

Он добавил, что «Граждане» поставили условие, чтобы правящая партия внесла изменения в выборный процесс, направленные на предотвращение фальсификаций. Если результатов не будет до 1 марта, то Элисашвили и Иоселиани покинут парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на прошедших парламентских выборах были «сфальсифицированы». В законодательный орган от оппозиции согласились войти только члены партии «Европейские социалисты».

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