Будапешт, , 15:25 — REGNUM В ближайшие дни Будапешт подпишет соглашение с Китаем о закупке вакцины от COVID-19. Об этом сообщил 29 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Radio Kossuth.

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Орбан также добавил, что сам планирует вакцинироваться именно китайским средством, потому что «больше всего верит именно в неё».

«Я предполагаю, что китайцы знают этот вирус дольше и лучше всех. Он там появился, они первые с ним столкнулись. Поэтому их вакцина у меня вызывает доверие», — отметил венгерский премьер-министр.

Он напомнил, что в рамках ЕС вакцины от COVID-19 были закуплены централизованно — после переговоров Еврокомиссии с производителями американских прививок Pfizer. Однако Орбан заявил, что Будапешт самостоятельно закупает и иные вакцины, чтобы у населения был выбор.

«Мы купили российскую вакцину, давайте купим китайскую. Давайте начнем переговоры с израильским производителем», — заявил он.

На прошлой неделе Венгрия закупила российские вакцины Sputnik V, ккоторых хватит для вакцинации одного миллиона человек.