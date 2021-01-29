Киев, , 15:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский по сути призвал мэров возглавить тарифный майдан, заявил в комментарии сегодня, 29 января, украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Таким образом эксперт оценил заявление Зеленского о том, что тарифы на тепло и горячую воду на местах не должны увеличиваться и ответственна за это местная власть. По мнению Зеленского, именно местная власть должна для этого использовать все полномочия, которые у нее есть.

«Упомянутые договоренности между мэрами и «Нафтогазом» (на самом деле — с правительством) о том, что тарифы не будут повышаться действительно имели место. Только договорились о другом: о том, что будут найдены компенсаторы, которые дадут возможность без ущерба для местных бюджетов удержать тарифы на тепло на прежнем уровне», — отмечает Корнейчук.

Эксперт считает, что власть усиленно подталкивает людей к продолжению тарифных протестов, а попутно пытается «перевести стрелки».

«В этот раз это — мэры городов. Только промахнулись слегка: мэры не будут терпеть и ждать. Они возглавят тарифный майдан, к чему их усиленно подталкивает центральная власть», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установленная правительством предельная цена на газ для бытовых потребителей означает «конец планов некоторых монополистов».

«Они очень хотели, чтобы выросли три вещи: тарифы, их собственные карманы и недовольство среди людей», — отметил Зеленский.

Глава государства также объявил, что уже весной 2020 года все газоснабжающие компании Украины должны представить населению годовые продукты.