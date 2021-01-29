Москва, , 15:16 — REGNUM Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, прокомментировал заявление редактора RT Маргаритыа Симоньян на интеграционном форуме «Русский Донбасс», где она предложила включить ДНР и ЛНР в состав РФ. По её словам, «люди Донбасса хотят стать частью огромной России».

«Во-первых, надо отдавать себе отчет в том, что Маргарита Симоньян — чиновник очень высоко ранга. Она находится в прямом подчинении у руководителей ещё более высокого ранга.

И если до сих пор, сутки спустя, заявление Симоньян не повергнуто, не уточнено, то это значит что та, часть высшей власти России, которую она представляет, разделяет позицию Маргариты Симоньян. Это очень хороший знак.

Во-вторых, варианты интеграции свободного Донбасса с Россией могут быть разные. И прямое его включение в состав России лишь максимально возможная форма интеграции.

России на постсоветском пространстве отработала разные варианты поддержки тех, кто сделал выбор в её пользу. Это официально независимые государства: Абхазия и Южная Осетия, которые находятся под её протекторатом.

Это и неофициально независимое государство Приднестровская молдавская республика, которая также находится под протекторатом России. Это и Нагорный Карабах, который Россия не признает независимым государством, но чью государственность Россия защищает своими миротворцами.

Точно также Россия защищает своим влиянием государственность ДНР и ЛНР. Сама технология обеспечения прав наших людей в свободном Донбассе повторяет технологию, которая была применена и применяется Россией в отношении Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

А именно: гражданам этих государств предоставляется в ускоренном порядке я гражданство Российской Федерации. Тут уже хочешь, не хочешь, а Россия обязана их защищать. Знаю, что такие же настроения в пользу российского гражданства существуют сейчас и в Нагорном Карабахе.

Наконец призыв признать ДНР-ЛНР частью России требует адекватной политики самой России, и требует адекватной политики самого Кремля», — высказал своё мнение Модест Колеров.

Читайте также: Маргарита Симоньян призвала включить ДНР и ЛНР в состав России