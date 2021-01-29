Анкара, , 15:20 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече со своим иранским коллегой Джевадом Зарифом выразил сожаление в связи с выходом США из ядерной сделки с Ираном при администрации Дональда Трампа. Он также выразил надежду на то, что при администрации Джо Байдена США снова вернутся к этому соглашению, и сотрудничество будет восстановлено. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Мир и стабильность на Южном Кавказе — в интересах всех стран. Нормализация отношений в этом регионе пойдет всем на пользу. Мы ожидаем, что Армения тоже предпримет конструктивные шаги в этом направлении. Сегодня в мире существует много проблем. С большинством из них сталкиваются страны нашего региона. Мы должны укрепить сотрудничество ради стабильности в регионе. Необходимо работаем над этим», — заявил Чавушоглу.

Чавушоглу также отметил, что Турция с самого начала поддерживала ядерную сделку между Ираном, США и европейскими странами.

«К сожалению, администрация Трампа вышла из этой сделки. Надеюсь, что при администрации Байдена США снова вернутся к этому соглашению, и сотрудничество будет возобновлено. Таким образом, санкции в отношении братского Ирана также будут сняты», — подчеркнул Чавушоглу.

Совместный всеобъемлющий план действий — политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана.