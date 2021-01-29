Джакарта, , 15:08 — REGNUM Министерство внутренних дел Индонезии отклоняет запланированный пересмотр закона о выборах в стране, сообщает CNN Indonesia.

В Департаменте политики и государственного управления министерства внутренних дел заявили, что закон о выборах не нуждается в пересмотре.

По данным министерства внутренних дел Индонезия, государство не может заниматься пересмотром закона о выборах. Энергию правительства и парламента страны лучше сосредоточить на борьбе с пандемией.

Власти не планируют переносить проведение выборов, запланированных на 2024 год.

Напомним, в парламенте Индонезии продвигают законопроект о выборах, который объединит два избирательных процесса в стране, а именно Закон о президентских выборах № 7 от 2017 года и Закон о региональных выборах № 10 от 2016 года. Совместные выборы могут состояться в 2024 году.