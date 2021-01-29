Омск, , 15:08 — REGNUM В Омской области расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий в отношении бывшего министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 января в областном следственном управлении СКР.

Также фигурантами дела, возбуждённого по материалам оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ, являются директор казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктор Бабиков и иные лица.

По версии следствия, Солдатова, Бабиков и иные лица организовали подготовку документов и заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медоборудования по завышенной стоимости. В том числе речь шла об освоении бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с коронавирусом. В результате региональному минздраву причинён ущерб в сумме свыше 105 млн рублей.

Следствие в ходе обысков изъяло интересующую документацию. В отношении Солдатовой вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой.

По данным ведомства, Солдатова «на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей». Поэтому в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Экс-министр объявлена в международный розыск. Расследование продолжается.

Читайте также: Уволена министр здравоохранения Омской области

Как сообщало ИА REGNUM, омский губернатор Александр Бурков назначил Ирину Солдатову министром здравоохранения региона в апреле 2020 года. В октябре в Омске произошёл громкий медицинский скандал: скорая помощь привезла к зданию омского минздрава двух тяжелобольных ковид-пациентов, которых не могли передать в стационары из-за нехватки мест. В начале ноября Солдатова была уволена с министерской должности.

Читайте также: Итоги года — 2020: омскую систему здравоохранения «довели до опасной черты»