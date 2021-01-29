Киев, , 15:04 — REGNUM Верховная рада Украины приняла закон №4613 «О внесении изменений в закон Украины «О лекарственных средствах» относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства». Об этом сообщил 29 января парламентский телеканал «Рада».

Решение поддержали 280 депутатов.

Закон позволяет регистрировать на Украине вакцины, уже зарегистрированные соответствующими органами США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза.

При этом закон запрещает регистрацию вакцин, разработанных в России. Данная поправка была внесена после первого чтения законопроекта представителями партии «Европейская солидарность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об отказе регистрировать на Украине российскую вакцину от COVID-19 по политическим мотивам заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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