Кишинёв, , 15:08 — REGNUM Возможность своего назначения на пост премьер-министра Молдавии после выборов в парламент страны допустил бывший молдавский президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он заявил об этом 29 января на пресс-конференции.

«Почему нет, я уже был вице-премьером, был министром экономики», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Додон подчеркнул, что пока рано говорить о таком развитии событий, однако добавил, что считает, что Партия социалистов могла бы создать команду из профессионалов, которые справились бы со сложившейся в республике ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января молдавский президент Майя Санду заявила, что урегулированию ситуации в Приднестровье мешает политический кризис в Молдавии.