Ярославль, 29 января 2021, 14:57 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов не планирует инициировать отставку мэра Ярославля Владимира Волкова. Такой вывод сделала депутат муниципалитета Наталия Бобрякова из ответа на её обращение к губернатору. Об этом она рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, обращение подписали более 5 тысяч человек. В нём содержалось требование отмены транспортной реформы в Ярославле, отставки мэра и возврат прямых выборов. Символично, что ответ подписал не губернатор, а заместитель директора департамента общественных связей.
По словам Бобряковой, она довольна реакцией областных властей на транспортную реформу, которая по сути в настоящее время приостановлена. Вопрос о том, чтобы продолжать требовать отставки мэра, обсудит инициативная группа, занимавшаяся сбором подписей.
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