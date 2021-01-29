Ярославль, , 14:57 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов не планирует инициировать отставку мэра Ярославля Владимира Волкова. Такой вывод сделала депутат муниципалитета Наталия Бобрякова из ответа на её обращение к губернатору. Об этом она рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Сбор подписей в Ярославле Наталия Бобрякова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обращение подписали более 5 тысяч человек. В нём содержалось требование отмены транспортной реформы в Ярославле, отставки мэра и возврат прямых выборов. Символично, что ответ подписал не губернатор, а заместитель директора департамента общественных связей.

«По сути только по транспортной реформе мы получили содержательный ответ. В рабочую группу включили представителей департамента и обещали взять на контроль. По вопросу отставки сослались на Устав города Ярославля, где говорится об отзыве депутатами или избирателями. Как я поняла, губернатор не хочет инициировать отставку. По возврату прямых выборов мэра сослались на законопроект, внесённый в областную думу депутатом Хабибулиным. Это и предполагалось, у нас задача номер 1 была показать, что жители в Ярославле есть, что они недовольны, чтобы хоть как-то отреагировали на транспортную реформу. А по отставке — люди обсуждают, чтобы направить копию обращения в приемную президента», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова.

По словам Бобряковой, она довольна реакцией областных властей на транспортную реформу, которая по сути в настоящее время приостановлена. Вопрос о том, чтобы продолжать требовать отставки мэра, обсудит инициативная группа, занимавшаяся сбором подписей.

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