Брюссель, , 15:08 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время своего февральского визита в Москву обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым двусторонние отношения, борьбу с распространением коронавируса, обстановку вокруг Ирана и Украины, ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится в распространённом 29 января заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

В ведомстве уточнили, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибудет в Россию вечером 4 февраля и отбудет 6 февраля. Он впервые посетит РФ с 2017 года.

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Визит Борреля позволит провести широкие дискуссии с главой российского МИД и другими собеседниками в преддверии стратегической дискуссии Евросовета по отношениям между ЕС и Россией, которая намечена на март.

«Отношения с Россией — одни из самых сложных в ЕС. Последние события лишь еще больше подчеркивают необходимость моего визита в Москву», — приводит внешнеполитическая служба слова Борреля.

Темами визита будут действия России на Украине и в соседних странах, важность продления иранской ядерной сделки, ответ на пандемию COVID-19, изменение климата, а также отравление, задержание и арест блогера Алексея Навального.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что ему необходимо посетить Россию «больше, чем когда бы то ни было».