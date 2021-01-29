Лондон, , 14:55 — REGNUM Точно так же, как для шотландцев важно быть частью ЕС и общего европейского рынка, так и для крымчан и донбассцев важно быть тесно связанными с Россией или стать её частью, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 января, комментируя высказывания первого министра Шотландии Николы Стерджен.

Как сообщалось ранее, Стерджен заявила, что нежелание правительства Великобритании предоставить гражданам Шотландии возможность высказаться на референдуме по вопросу о независимости независимости своей страны «возмутительно и антидемократично».

« Вновь проявившиеся противоречия между Лондоном и Эдинбургом по поводу референдума о независимости Шотландии, сами по себе заявленные сторонами позиции, хочешь не хочешь, проецируются на Крым, Донбасс, Нагорный Карабах, Приднестровье.

Позиция, которую занимает первый министр Шотландии, говорит о том, что понимание необходимости уважать право народов на самоопределение в сознании европейцев живо, и это хорошо. Понятно, что разбираться надо в каждом конкретном случае, но признание того факта, что это право фигурирует в основополагающих документах ООН, необходимо. Шотландцы к нему и обращаются. Именно поэтому они называют нежелание британского правительства предоставить шотландцам возможность высказаться на референдуме по вопросу независимости возмутительным и антидемократичным. Но, если признавать право на референдум за шотландцами, надо признать его и за всеми, кого я назвал выше. Что же до Крыма, то следует признать известные итоги уже проведённого крымчанами в 2014 году референдума.

Важна и акцентируемая Стерджен деталь, связанная с «кардинально новым обстоятельством». Для Шотландии это — состоявшийся выход Великобритании из ЕС, против которого голосовали шотландцы. А в случае с позицией жителей Крыма и Донбасса это — желание Киева присоединиться к НАТО, против которого всегда выступали они. Точно так же, как для шотландцев важно быть частью ЕС и общего европейского рынка, так и для крымчан и донбассцев важно быть тесно связанными с Россией или стать её частью. И точно так же, как в случае с Шотландией и другими территориями, входящими в состав Соединенного Королевства, отношения Крыма и Донбасса с другими частями Украины после признания их независимости лишь улучшатся.