Минск, , 14:54 — REGNUM Санкции в отношении официального Минска введены из-за неприятия строительства в Белоруссии АЭС. Об этом 29 января в Белгосуниверситете заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Не нравится им там самостоятельность Белоруссии в энергетической политике. Видите ли, кто позволил нам построить свою атомную станцию. Разумеется, куда интереснее использовать нашу страну как рынок сбыта собственной электроэнергии и других товаров. К тому же европейская нация стремительно стареет, там почти некому лечить, учить, работать в поле и на производстве», — заявил Лукашенко.

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Согласно официальному сообщению, Лукашенко напомнил, как ранее в Польше звали на работу белорусских врачей. Обращаясь к студентам и профессорско-преподавательскому составу БГУ, а также присасывавшим на спецмероприятии чиновникам своей администрации, он предупредил об отсутствии у граждан Белоруссии перспектив стать частью зарубежных элит.

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«Другими словами, некому обслуживать интересы правящих элит. Элит, частью которой вы, уехав туда, никогда не станете. Как и ваши дети, и ваши внуки. История это уже продемонстрировала, — поведал Лукашенко. — И не надо думать, что территориальные претензии на нашу землю со стороны некоторых соседей ушли в прошлое. Современные региональные конфликты показывают, что готовым надо быть ко всему».

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Напомним, БелАЭС строится в Гродненской области Белоруссии по проекту Росатома «под ключ» на средства $10-миллиардного кредита правительства Российской Федерации. Генподрядчиком строительства БелАЭС является российский «Атомстройэкспорт». Основным поставщиком электроэнергии в Белоруссию являлась Россия, которая никогда не вводила санкции против официального Минска.

Отметим также, что вводимый Лукашенко в оборот термин «европейская нация» не является научным и хоть как-то обоснованным. Существуют европейские нации — нации государств Европы. Под «Европой» правительство и оппозиция Белоруссии зачастую понимают (что явлено в многочисленных документах и заявлениях) исключительно Евросоюз, что также неправомерно.