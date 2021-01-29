29 января 2021 | Время чтения 4 мин

Глава польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Качиньский назвал покупку польским государственным энергетическим концерном Orlen издательского дома Polska Press у немецкой медийной группы Verlagsgruppe Passau «одной из лучших новостей, которые он слышал за последние годы». Но чтобы удержать контроль над медиа, PiS должна раз за разом выигрывать выборы. Или пойти на приватизацию госкомпаний и создать своих собственных олигархов.

Станислав Стремидловский, , 15:47 — REGNUM



Ярослав Качиньский Иван Шилов © ИА REGNUM

Председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в интервью телеканалу wPolsce посвятил довольно много времени проблеме свободы как в Польше, так и за ее пределами.

Он отметил, что сегодня в центре внимания блокировка цифровыми гигантами аккаунтов Дональда Трампа, когда он еще был президентом США. Но и помимо того, сказал Качиньский, людям с консервативными взглядами сегодня не дают открыто выражать свою точку зрения. В настоящее время наблюдается «практически неприкрытая тенденция» не только «ограничивать свободу, но и просто ликвидировать ее». Это сознательная социальная инженерия, которая выражает себя не только в практических действиях средств массовой информации, но и присутствует на уровне правовых норм репрессивного характера. Глава PiS напомнил, как когда-то назвал Польшу «своего рода оазисом свободы» в Европе. Этому хотят помешать враги — «левые». По словам Качиньского, на польской политической сцене их представляют разные силы, главная из которых партия «Гражданская платформа», имеющая влияние на суды, местное самоуправление, университеты. «Право и Справедливость» собирается бороться с таким положением дел, принимая соответствующие законы.

И в этом контексте Качиньский назвал покупку польским государственным энергетическим концерном Orlen издательского дома Polska Press у немецкой медийной группы Verlagsgruppe Passau «одной из лучших новостей, которые он слышал за последние годы». Само присутствие «немецких» средств массовой информации в Польше, по мнению председателя правящей партии, нанесло огромный ущерб суверенитету страны. Эти издания, «захваченные» немецкими предпринимателями в 1990-е годы, «сыграли огромную роль в деморализации молодежи». О покупке Polska Press концерн Orlen объявил 7 декабря 2020 года. Издательский дом контролирует 20 из 24 региональных ежедневных газет, которые издаются в Польше, около 120 местных еженедельников, а его интернет-порталы предоставляют доступ к 17,4 миллиона пользователей. Эту сделку, названную коммерческой, подвергла критике оппозиция, обвинившая PiS в попытке создать польский аналог российской «Газпром-медиа», протесты выразили также представители журналистского сообщества Германии.

Головной офис PKN Orlen в Плоцке

«Право и Справедливость» в данном случае последовательно реализует план по взятию под контроль ведущих польских СМИ. После победы на выборах в Сейм в ноябре 2015 года спустя несколько недель PiS внесла законодательные поправки, позволившие ей поменять руководство польской общественной телекомпании Telewizja Polska (TVP) на своих людей. Проблема в том, что — как в случае с TVP, так и Orlen — для удержания СМИ и госкомпаний в собственной орбите «Праву и Справедливости» необходимо раз за разом побеждать на парламентских выборах, что крайне сложно. Кумир правящей партии маршал Пилсудский решал такие вопросы просто: военный переворот и режим Санации. Однако PiS не сможет пойти на это в современных условиях, равно как ей не по силам реализовать венгерский сценарий с тотальным доминированием партии Виктора Орбана. Поэтому здесь возможен иной вариант, когда «Право и Справедливость» устроит приватизацию госкомпаний, повторив российский опыт 1990-х годов с залоговыми аукционами по раздаче собственности нужным олигархам.

Особенности польской политической сцены таковы, что депутаты и министры получают сравнительно небольшие зарплаты, на что часто жалуются. Но правящая партия имеет возможность пристраивать друзей и родственников в правления компаний, которые контролирует государство. Портал OKO. press в апреле 2019 года подсчитал, что 73 представителя PiS, входящие в советы директоров 14 компаний с участием госказначейства, получили в общей сложности 95 миллионов злотых в качестве вознаграждения. Хотя перед парламентскими выборами в 2015 году политики «Права и Справедливости», писало издание, заявили, что в случае победы они покончат с «кумовством и партийными назначениями в госкомпании, сократят зарплаты своим руководителям и запретят совмещать функции». Сделано не было так в том числе потому, что членство в правлении — это способ использовать метод «кнута и пряника», с чем столкнулись в январе этого года брат министра юстиции Польши Витольд Зёбро и его соратники, вынужденные уйти из совета директоров банка Pekao, поскольку сам министр Збигнев Зёбро и его партия «Солидарная Польша», входящая в правящую коалицию, перечили несколько раз Качиньскому.

Збигнев Зёбро Piotr Drabik

Однако пока госкомпании остаются государственными, для PIS всё шатко и ненадежно. Если «Гражданская платформа», которую в правящей партии считают «агентурой Берлина», или другие оппозиционные силы победят на выборах в Сейм в 2023 году, сформируют правительство, назначенцы «Права и Справедливости» лишатся своих постов. В том числе в концерне Orlen с приобретенным им издательским домом Polska Press. И тогда «немецкая пресса» автоматически снова появится в Польше. Решится ли PiS для предотвращения этой ситуации создать своих собственных олигархов, пойдя на приватизацию государственных компаний? Сделать такое ей будет непросто, особенно в рядах Европейского союза. Но очевидно, что какой-то сценарий Ярослав Качиньский держит в уме.