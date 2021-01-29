Киев, , 15:01 — REGNUM На сегодняшний день половина мира уже вакцинируется от коронавируса, а на Украине пока нет даже намека на какую-либо определенность в этом вопросе, заявил 29 января в эфире телеканала «112 Украина» народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Политик подчеркнул, что украинская власть лишь «кормит своих граждан постоянными завтраками», рассказывая об иллюзорных договорах и мифических препаратах.

«Хотя все это время у них была реальная возможность не только обеспечить вакциной украинцев, а и начать ее продавать. Причем для этого нужно было просто не мешать народному депутату Украины, председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку реализовать свою инициативу по производству российского препарата «Спутник V» в Харькове», — отметил Рабинович.

Он заявил, что граждане прекрасно видят «вурдалачью позицию власти».

«Сначала нам рассказали, что у нас своя, украинская вакцина — лучшая в мире. Потом оказалось, что ее в подворотне где-то делали. Потом мы купили самую лучшую. Самые первые в мире мы получим вакцину. Брехня на брехне и брехней погоняет. Дошла эта брехня до того, что нам сказали, что в феврале будем все вакцинироваться. Пока эти полудурки передрались друг с другом, половина мира уже вакцинировалось», — сказал парламентарий.

Что касается обещанной китайской вакцины, по словам Рабиновича, у министра здравоохранения Максима Степанова был личный финансовый интерес в реализации этого договора.

«Степанов, который проплатил миллиард с госсредств предоплаты частной фирме, сядет в тюрьму. Я ему передаю это, и пусть он запомнит. Я как местная Ванга — никогда не ошибаюсь. Степанов будет сидеть, потому что деньги не вернут, а он с ними лично договаривался и лично получал за это откат, потому что иначе здоровый человек платить деньги вперед не мог за вакцину, которая не работает еще», — отметил народный депутат.

Он напомнил, что Виктор Медведчук принес украинской власти вакцину почти «на блюдечке». И им не надо было прилагать никаких усилий, чтобы раз и навсегда решить вопрос с вакцинацией в Украине.

«Медведчук поехал в Москву, сказал им: «Дорогие друзья, вы знаете, вы нам предлагали вакцину, но наши патриоты не берут. Они сказали: «Нехай народ дохнет, но лишь бы не российская вакцина». Те понимают, что у нас больные немножко и говорят: «Ну, так возьмите ее в Украину и производите в Украине, делайте ее украинской и зарабатывайте на ней гроши». Вот Венгрия уже купила «Спутник». Отлично!», — иронически отметил Рабинович.

В завершение он отметил, что отговорки власти по поводу «Спутник V» — ни что иное, как очередное вранье, которым власть имущие прикрывают свои экономические интересы.

«Они говорят, что «Спутник» не подходит, потому что это российская вакцина. Почему вы тогда на 2 млрд только за последние месяцы наторговали с Россией? Это все вранье, построенное на экономических интересах. Их не интересует здоровье, их не интересуют наши семьи, их не интересуют наши болезни. Они считают: чем больше умрут, тем легче кормить нас. Сколько мы их будем терпеть? Вот это самый главный вопрос», — резюмировал парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что у Киева нет никаких реальных контрактов о поставках вакцин в рамках программы COVAX, и все заявления по этому поводу — лишь пиар-ход власти.

На этой неделе издание The Economist опубликовало исследование, что в странах с плохой экономической ситуацией, в том числе на Украине, повсеместный доступ к вакцинации от COVID-19 не будет достигнут до 2023 года. Как говорится в материале, дозы по программе COVAX, на которую в первую очередь уповает украинская власть, охватят только до 20% населения каждой страны.

При этом власти Украины настаивают, что «широкая» вакцинация против коронавируса начнется, как и было запланировано, в феврале этого года, но не уточняет, какая будет вакцина и откуда она возьмется.