Цхинвал, , 14:58 — REGNUM Назначенная на 29 января внеочередная сессия парламента Южной Осетии не состоялась из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает агентство «Рес».

Сессия была назначена на 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Через два часа тем, кто пришел, сообщили, что заседание переносится на неопределенное время.

На заседание хотел созвать депутатов президент республики Анатолий Бибилов. До этого проведение сессии из-за отсутствия кворума переносили дважды: 27 и 28 января. Глава республики хотел обсудить с народными избранниками сложившийся в стране политический кризис и ряд вопросов, решение которых затянулось из-за того, что кворум в парламенте не получается собрать с сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, часть оппозиционных депутатов парламента Южной Осетии объявила бойкот парламенту, пока не отстранят от должности генпрокурора страны Урузмага Джагаева. Депутаты заявляют, что он якобы мешает расследованию причин смерти находившегося под арестом Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии.

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