Минск, , 14:52 — REGNUM Официальная Варшава вмешивается во внутренние дела Белоруссии вместо наведения порядка в Польше. Об этом 29 января в Белгосуниверситете заявил Александр Лукашенко.

Он прокомментировал протестное движение в Белоруссии, заявив, что оно поддерживается из-за рубежа. При этом он заявил, как сообщает пресс-служба белорусского президента, что в соседней стране «дело не в точечных проблемах, просто поляки не приемлют нынешнюю власть».

«Так чего вы лезете в наши проблемы? Вы там разберитесь. А чего они лезут сюда? Чтобы отвлечь от своих проблем и затемнить нашими проблемами», — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко неоднократно комментировал протестное движение в Польше. До этого он и МИД Белоруссии призывали другие страны воздерживаться от комментирования белорусского протестного движения.