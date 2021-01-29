Петрозаводск, , 14:51 — REGNUM Закупки оборудования для медицинской помощи детям в больнице Петрозаводска будут профинансированы в приоритетном порядке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с врачами больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Михаил Мишустин Михаил Мишустин © ИА REGNUM

«Найдётся, думаю, 200 млн рублей? Помочь детям надо в первую очередь», — заявил Мишустин, обращаясь к министру финансов России Антону Силуанову.

«Очень надеюсь, что мы это сделаем быстро», — подчеркнул он.

Врачи обратились к премьер-министру с просьбой обратить внимание на обеспечение квалифицированной медицинской помощи детскому населению — в том числе речь идёт о своевременном оказании помощь онлайн, приобретении жвух операционных комплексов для проведения сложных операций.

На ремонт и расширение больницы выделено 3,6 млрд рублей. Премьер-министр попросил, чтобы проектно-сметная документация по больнице была готова максимум к июню 2021 года. Предполагается, что работы будут завершены в 2023 году.