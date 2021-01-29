Минск, , 14:47 — REGNUM Прокуратура Московского района города Минска запросила для участника протестных выступлений четыре года ограничения свободы за нарушение общественного порядка и сопротивление сотрудникам милиции. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Белоруссии.

По версии обвинения, теперь уже осужденный 14 июля 2020 года «присоединившись к группе граждан, публично выкрикивал лозунги, совершал громкие хлопки руками. Это нарушило общественное спокойствие, ограничило право граждан на спокойный труд, отдых и свободное перемещение».

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«Затем, вечером того же дня, в помещении одного из ресторанов по пр. Победителей в Минске, а также около него Х. при его задержании за ранее совершенное правонарушение умышленно оказал сопротивление и применил насилие к сотрудникам ОВД, которые выполняли обязанности по охране общественного порядка. Молодой человек пытался скрыться от правоохранителей, вырывался, упирался, толкал и хватал их руками за форменное обмундирование», — отметили прокуроры.

Напомним, в 2020 году в Белоруссии состоялась президентская кампания, от участия в которой были отстранены основные конкуренты Александра Лукашенко. Граждане массово протестовали, выстраиваясь в «цепочки солидарности» и выражая своё недовольство беззаконием мирными, ненасильственными методами. Сотрудники МВД Белоруссии в штатском устраивали рейды и захватывали протестующих, применяя к ним различные формы насилия.

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