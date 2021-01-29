Минск, , 14:50 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он в своей стране не боится никого. Он сказал об этом 29 января во время встречи со студентами Белорусского государственного университета (БГУ), его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда я сказал: «Да, я поеду в БГУ», Наталья Ивановна (Кочанова, председатель совета республики. — ред) обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь», — сказал он.

При этом белорусский президент отметил, что ему нечего стыдиться, хотя он не является святым и добавил, что несмотря на то, что невозможно будучи в течение четверти века президентом ни разу не ошибиться, он считает, что системных ошибок удалось избежать.

«Мы построили — вдумайтесь! — в истории нашей страны первое суверенное, независимое государство. На обломках огромной империи. Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым президентом нашего суверенного государства» — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в день инаугурации президента Белоруссии в республике готовилась провокация.