Подгорица, , 14:45 — REGNUM В отчете Европейского суда по правам человека за 2020 год говорится, что Сербия находится на втором месте с 2,65 жалобы на 10 000 жителей, за ней следуют Босния и Герцеговина с 2,49, Латвия с 2,17 и Румыния с 1,55.

По количеству жалоб на нарушения прав человека Черногория остается на первом месте с 3,5 жалобы на 10 000 жителей.

Здесь, как и в предыдущие годы, пропорционально больше всего жалоб по количеству жителей.

Европейский суд удовлетворил 14 исков в 2020 году от Черногории, тогда как годом ранее он принял решение на основе трех запросов.

«На 31 декабря 2020 года на рассмотрении находилось 62 000 запросов, по сравнению с 59 800 на 1 января того же года это на четыре процента больше», — говорится в отчете.