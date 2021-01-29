Минск, , 14:38 — REGNUM В Белоруссии за 2020 год возросло число совершенных в общественных местах преступлений, связанных с насилием либо угрозой применения насилия в отношении сотрудников милиции — в 2,5 раза, а также с сопротивлением им — в 1,5 раза. Об этом 29 января на заседании коллегии МВД республики сообщил первый замминистра — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.

«Несмотря на общее снижение подростковой преступности (-20,4%), в минувшем году отмечен значительный рост числа совершенных несовершеннолетними тяжких телесных повреждений и хищений путем использования компьютерной техники. Более 1,2 тыс. юных граждан приняли участие в протестных акциях», — сказано в сообщении пресс-службы министерства о содержании доклада Назаренко.

Назаренко сообщил также об актуальности проблемы «пьяной» преступности: под воздействием алкоголя совершены свыше 80% убийств и тяжких телесных повреждений, ¾ бытовых преступлений и более половины разбоев. При этом общее количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения снизилось, отметил замминистра.

Он также сообщил, что среди потерпевших во всех регионах возросло число престарелых граждан — в основном за счёт краж и хищений с использованием компьютерной техники.

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