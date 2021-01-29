Ново-Огарево, Московская область, , 14:42 — REGNUM Ситуация с безопасностью на Дальнем Востоке складывается непросто, но власти знают обо всех угрозах. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 29 января на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Открывая совещание, глава государства напомнил о важности дальневосточного региона для всей страны и предложил обсудить вопросы, связанные с обеспечением безопасности России на этом направлении.

«Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах. Давайте поговорим об этом сегодня поподробнее», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что постоянно проводится работа по вопросам развития Дальнего Востока по линии отдельных ведомств и правительства в целом.