Берлин, , 14:35 — REGNUM Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) продолжает диалог с РФ по вопросу возможного производства в Европе российской вакцины от коронавируса. Об этом глава института Клаус Цихутек сообщил 29 января в ходе пресс-конференции в Берлине.

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Он отметил, что от России поступали запросы о регистрации вакцины в ЕС, по этому поводу были контакты. Так, в рамках видеоконференции состоялись консультации с коллегами из РФ.

Консультации затрагивали два аспекта. Это условия ЕС по регистрации вакцины и пути выхода на представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам.

Диалог продолжается, германская сторона стремится к тому, чтобы точки производства вакцины были возможны и в Европе, пояснил Цихутек и вместе с тем подчеркнул, что препараты должны соответствовать критериям ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о возможной поддержке со стороны Института Пауля Эрлиха для регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС.

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