Москва, , 14:34 — REGNUM То, что ситуация с похищением российского самоходного зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С1» не комментируется, можно объяснить несколькими причинами, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Во-первых, чтобы не раскрывать методы работы военных и/или спецслужб, ведения разведки, получения нужной информации и образцов вооружений и военной техники.

Во-вторых, возможно, чтобы не осложнять первые дни работы нового президента США и его администрации, не провоцировать на обострение отношений с РФ, которые и так складываются непросто.

В-третьих, это может быть сделано, чтобы не осложнять конфликт в Ливии, где, как известно, противостояние двух сторон тоже достаточно острое, и чтобы не давать преимущества какой-либо из них, раскрывая подробности данной операции, если она имела место.

Скорее всего, о том, действительно ли получен образец данного вооружения, вряд ли станет известно в ближайшее время. Не исключено, что какие-то подробности могут открыться через несколько лет.

Но и в этом случае, это может базироваться на каких-то слухах и непроверенных фактах, так что вряд ли данной информации можно будет безоговорочно доверять», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в минобороны США знают о публикации британской газеты The Times о том, что американские военные похитили ЗРК «Панцирь-С1» в Ливии, заявила представитель Пентагона Джессика Макналти, но отказалась комментировать данное сообщение.

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