Минск, , 14:26 — REGNUM «Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили», — заявил 29 января Александр Лукашенко, выступая в Белорусском государственном университете.

Он также обратился к теме коррупции и, как сообщает президентская пресс-служба, заявил: «Я ни у вас, ни у своей страны копейки, ломаного гроша не взял и не украл».

«Мы построили — вдумайтесь! — в истории нашей страны первое суверенное, независимое государство. На обломках огромной империи. Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым президентом нашего суверенного государства. Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках — чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну, — заявил Лукашенко. — Я ею горжусь. Я знаю, что много недостатков. Но четверть века в истории — это просто ничто, пыль. За четверть века такое не делают, что мы сделали».

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Напомним, БССР была среди тех республик СССР, которые ни в советский, ни в постсоветский период не пережили гражданских войн. На этом делал акцент госагитпроп Белоруссии, обосновывая успех бессменного (с 1994 года) правления Александра Лукашенко