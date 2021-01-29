Варшава, , 14:25 — REGNUM Вице-премьер Польши, лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский дал интервью журналистам wPolsce. pl, в котором заявил, что «внешние и внутренние силы хотят отнять у Польши свободу».

"Посмотрите на то, что творится в мире и в стране. Посмотрите на то, что произошло в США — там СМИ и социальные сети не дают слово Дональду Трампу и его консервативным сторонникам. Под свободой все чаще стала пониматься свобода для одной точки зрения. То же самое происходит и внутри Польши — протестующие и оппозиционеры, выступающие за свободу абортов, не желают слушать своих оппонентов. У Польши просто хотят отобрать свободу — как внутри страны, так и за ее пределами», — заявил Качиньский.

Польский вице-премьер-министр напомнил, как он когда-то сказал, что «Польша остается оазисом свободы в Европе и в мире, в республике будет всё больше и больше правды на фоне обратных тенденций в ЕС и США».

Качиньский раскритиковал и информационную повестку в польских медиа. «В 1990-х годах мы позволили немецким предпринимателям купить несколько польских СМИ, которые в итоге привели к деморализации нашу молодежь», — подчеркнул он. По его мнению, необходимо исправить данную тенденцию.