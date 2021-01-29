Сингапур, 29 января 2021, 14:18 — REGNUM Представители новой администрации США могут провести встречу со своими китайскими коллегами в рамках Всемирного экономического форума в Сингапуре, который запланирован на май. Об этом заявил 29 января управляющий ВЭФ Бёрге Бренде, сообщает Reuters.
Соответствующее заявление Бренде сделал в ходе виртуального диалога с премьер-министром Сингапура, который призвал к перезагрузке отношений между двумя сверхдержавами.
В свою очередь, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун отметил, что время для перезагрузки отношений между США и КНР не прошло, поэтому еще возможно предотвратить столкновение двух стран.