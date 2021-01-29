Сингапур, , 14:18 — REGNUM Представители новой администрации США могут провести встречу со своими китайскими коллегами в рамках Всемирного экономического форума в Сингапуре, который запланирован на май. Об этом заявил 29 января управляющий ВЭФ Бёрге Бренде, сообщает Reuters.

Соответствующее заявление Бренде сделал в ходе виртуального диалога с премьер-министром Сингапура, который призвал к перезагрузке отношений между двумя сверхдержавами.

«Сингапур имел очень тесные связи с США, но также очень тесно сотрудничал с Китаем», —отметил Бренде.

«Специальная ежегодная встреча могла бы стать тем местом, где произошла бы встреча новой администрации Байдена и Китая», — добавил он.

В свою очередь, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун отметил, что время для перезагрузки отношений между США и КНР не прошло, поэтому еще возможно предотвратить столкновение двух стран.

«Приход новой администрации США — это возможность направить отношения в сторону более безопасных вод», — указал сингапурский премьер-министр, добавив, что отношения США и Китая должны стать ключевым стратегическим приоритетом для Байдена.