Москва, , 14:17 — REGNUM Продление СНВ-3 — важный сигнал того, что новая администрация Белого дома не готова переходить «красную черту» в отношениях с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Переход.

«Означает ли это, что отношения между странами могут улучшиться? Такой вариант нельзя исключать, ведь можно наблюдать снижение внимания американских политиков к украинской проблематике и внутрироссийской оппозиции.

Более того, разговор о ситуации с Ираном демонстрирует, что США не может урегулировать конфликт без России.

Будут ли новые санкции? Очевидно, будут, однако угроза действительно серьезных санкций низка, а персональные ограничения не смогут фундаментально повлиять на российскую экономику.

Хотя российский фондовый рынок уже привык к угрозам санкций, но какое-либо «потепление» отношений даст сигнал инвестиционным фондам активно вкладываться в российские активы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о телефонном разговоре президента США Джо Байденом с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также: В Белом доме рассказали о «несдержанности» Байдена в беседе с Путиным