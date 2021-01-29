Киев, , 14:18 — REGNUM Украина должна передать все медицинские закупки госпредприятию «Медицинские закупки Украины» для получения финансовой помощи Евросоюза. Об этом написал глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас на своей странице в социальной сети Twitter.

«Передача всех централизованных государственных закупок в агентство также является условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС», — подчеркнул он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина будет покупать вакцину от COVID-19 через британскую компанию-посредник Crown Agents. Такое решение было принято в связи с «неэффективной» работой «Медицинских закупок Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанов прямо заявил, что Украина не будет регистрировать у себя российскую вакцину от COVID-19.

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