Киев, 29 января 2021, 14:18 — REGNUM Украина должна передать все медицинские закупки госпредприятию «Медицинские закупки Украины» для получения финансовой помощи Евросоюза. Об этом написал глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас на своей странице в социальной сети Twitter.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина будет покупать вакцину от COVID-19 через британскую компанию-посредник Crown Agents. Такое решение было принято в связи с «неэффективной» работой «Медицинских закупок Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанов прямо заявил, что Украина не будет регистрировать у себя российскую вакцину от COVID-19.
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