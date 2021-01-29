Москва, , 14:19 — REGNUM Проведение заседаний Московской городской думы в очном режиме станет возможным только после выявления коллективного иммунитета у депутатов. Об этом журналистам 29 января сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.

По его словам, на данный момент 40% сотрудников аппарата Мосгордумы работают дистанционно. Непосредственно в здании городского парламента свои обязанности выполняет персонал, на который возложена обязанность обеспечивать оперативную и бесперебойную деятельность столичного думы.

«Что же касается депутатского корпуса — на состоявшемся пленарном заседании напомнил о том, что для определения наличия или отсутствия коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, депутатам и их помощникам нужно предоставить информацию в аппараты фракций о наличии или отсутствии антител класса G к коронавирусу», — сказал Шапошников.

Однако, как отметил председатель Мосгордумы, на данный момент не все депутаты и их помощники предоставили необходимые данные, хотя именно от этого зависит то, когда мероприятия в Мосгордуме вновь начнут проводиться в очной форме.

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