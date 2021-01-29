29 января 2021 | Время чтения 4 мин

Президент США Джозеф Байден готовит новую политику в Ираке и в Афганистане. Как считает американское издание Foreign Affairs, ему «придется играть по-крупному, иначе его усилия позже потерпят неудачу». Пока же Белый дом пытается усвоить уроки и сделать для себя правильные выводы, чтобы добиться быстрых и надежных положительных результатов.

Станислав Тарасов, , 15:17 — REGNUM



Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщило, что Вашингтон может пересмотреть решение о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. При этом уточняется, что администрация нового президента США Джозефа Байдена решила поставить вопрос ребром: «Оценить стратегическую роль в двух конфликтах и лучше понять нынешнее положение дел касательно операций в обеих странах».

В этом просматривается серьезная подоплека. Прежде Байден, будучи на разных должностях — председатель комитета Сената США по международным отношениям, вице-президент, ныне президент, — по-разному оценивал конфликты в указанных выше странах, хорошо владея ситуацией. Он не показывал себя сторонником полномасштабного военного присутствия в Афганистане. Выступая в 2012 году на теледебатах с кандидатом на должность вице-президента США от Республиканской партии Полом Райаном, Байден говорил следующее: «Мы ведем эту войну уже более 10 лет. Наша задача почти выполнена. Теперь мы занимаемся тем, что ставим правительство в Кабуле в положение, при котором оно само сможет обеспечивать собственную безопасность. Это их ответственность, а не Америки». Когда США в 2003 году начали вооруженное вторжение в Ирак, Байден сначала демонстрировал свою непричастность к этой войне, хотя потом за нее голосовал.

Джо Байден в Ираке Archives.gov

Тем не менее складывается устойчивое ощущение, что многое в будущей политике Вашингтона в отношении Афганистана и Ирака будет определяться глубиной анализа ситуации в этих странах и регионе в целом, поскольку среди определенной части американских и западных экспертов популярны суждения, будто «с начала 2000-х годов на Ближнем Востоке какая-то неведомая сила вела США по ложному следу». Так, «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не нашли, а в Ираке не оказалось оружия массового уничтожения. Объединяет в широком смысле события в двух странах фактор военного вторжения. Опыт показал, что задачи построения мира и демократическая реконструкция Афганистана и Ирака чрезвычайно сложны, что во многом определяется историческими обстоятельствами. В этой связи обозначим важные моменты, которые представляются наиболее значимыми.

После окончания антитеррористической операции в Афганистане американцы вместе с другими участниками антитеррористической коалиции предприняли попытку формирования новой централизованной администрации. Ничего не вышло. Фактически страна сейчас остается раздробленной, и все попытки Кабула стабилизировать обстановку не приносят значимых результатов. Для Афганистана характерна широкая этническая разнородность: первыми по численности всегда были пуштуны (62,73%), затем — таджики (12,38%), хазарейцы (9%), узбеки (6,1%), туркмены (2,69%), аймаки (2,68%). Остальные малые этнические группы вместе составляют еще 4,42% (около 1 млн человек). В сложившихся условиях консолидировать страну способен лишь жесткий авторитарный режим, а не демократический. К тому же в ней нет сильной политической элиты такого уровня, который позволял бы иметь повсеместное влияние.

Парадокс в том, что на это способен только «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но его свергли, хотя движение добилось в свое время определенных успехов в деле централизации политической системы. Не случайно администрация президента США Дональда Трампа вела с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) диалог и подписала некоторые соглашения об условиях вывода американских войск из Афганистана. Так что Вашингтон потенциально спроецировать афганский опыт на Ирак мог бы в том случае, если будущее обустройство этой страны обсуждалось с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку в Афганистане и Ираке единое государство и нация так и не сформированы.

Американские войска в Афганистане

В частности, в Ираке, по оценке экспертов, «даже распространенное трехчленное деление иракского населения на шиитский юг, суннитский центр и курдский север не отражает всей сложности картины». И в нем только сильный централизованный авторитарный режим способен гарантировать единство и стабильность страны, поскольку консолидация по национальному признаку неприменима, как в целом и по конфессиональному, если иметь в виду разделение населения на шиитов и суннитов. В Ираке, как и в Афганистане, отсутствует сильный политический лидер, способный консолидировать население и направить общественный процесс в нужное русло. Иракский эксперимент по демократизации США провалили, предложенные американцами схемы не работают. В двух странах война фактически не остановлена, а присутствие на их территории оккупационных войск провоцирует рост и распространение терроризма.

Трамп пытался вырваться из этого заколдованного круга. Получится ли у Байдена, который наверняка вынужден будет что-то предпринимать, чтобы свернуть оставленное ему Трампом внешнеполитическое наследие, как это сделал сам Трамп с наследием Барака Обамы? В этой связи американское издание Foreign Affairs считает, что «если Байден хочет, чтобы его президентство было успешным, ему нужно быть гораздо смелее в Ираке и в Афганистане». В противном случае его там «заманят в ловушку точно так же, как и его предшественников». Но в первые сто дней у него будет две ограниченные по времени возможности сделать это. Во-первых, он может возобновить заключенную в 2015 году ядерную сделку с Ираном и разрядить напряженную ситуацию в преддверии президентских выборов в Иране, которые состоятся в июне. Во-вторых, определиться в своих отношениях с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже к маю, и пересмотреть свою политику в Ираке.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

На всех этих направлениях, считает Foreign Affairs, «Байдену придется играть по-крупному, иначе его усилия потерпят неудачу». Пока же Белый дом пытается усвоить уроки и сделать для себя правильные выводы, чтобы добиться быстрых и надежных положительных результатов.