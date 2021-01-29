Киев, , 14:06 — REGNUM Верховной раде необходимо снизить количество народных депутатов до 300-т. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 29 января в своём видеообращении.

«Депутатов будет меньше: не 450, а 300. Этот закон, кстати, на очереди, мы также это обещали, и должны это сделать», — сказал он.

Зеленский отметил, что для уменьшения количества депутатов нужно минимум 300 голосов «за», а для этого, помимо фракции «Слуга народа», законопроект должны поддержать другие парламентарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский иронично прокомментировал инициативу партии «Батькивщина» провести пять референдумов. Он напомнил, что политсила ранее выступала против референдумов, и предложил сделать лозунгом партии фразу «20 лет на рынке переобувания».

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