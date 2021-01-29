Москва, , 14:10 — REGNUM Заявление официального представителя НАТО Оана Лунгеску о том, что заход эсминца ВМС США «Портер» в Чёрное море было связано с «продолжающимся наращиванием военной мощи» России, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 29 января в социальной сети Facebook.

Военный флот США (сс) Mass Communication Specialist 3rd Class Casey Scoular. Official U.S. Navy Page

«А что, там, в Чёрном море, мало утонуло кораблей?», — пишет Серж А.

Некоторые пользователи отметили, что эсминец США имел полное право зайти в акваторию Чёрного моря. Они уверены, что ничего опасного в данном действии нет.

«Ну, зашёл и зашёл. Имеют право», — поделился свои мнением Дмитрий Ф.

Часть пользователей отметили, что подобные действия со стороны ВМС США и такие странные обоснования могут вносить напряжённость в отношения между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.

«Провокация? Так и объяснили как есть или сказки красивые снова сочиняли?», — задаётся вопросом Алексей С.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что американский эсминец совершил акт провокации. Тем не менее, они отметили, что корабль представляет не угрозу для России, а скорее соблазнительную цель для уничтожения.

«Этот заход и прежние заходы — это чистой воды провокации. Отмечу, однако, корабль на фото — уж очень соблазнительная цель для ответного или поучающего удара», — считает Семён С.

Напомним, 28 января официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала заход эсминца ВМС США «Портер» в Чёрное море и объяснила проводимые союзниками по альянсу учебные операции в регионе «продолжающимся наращиванием военной мощи» России.