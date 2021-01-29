Москва, , 14:02 — REGNUM Сегодня эксперты по России в странах коллективного Запада зациклились на оценке возможностей нашей страны как военной сверхдержавы, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Даже бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен высказал свою точку зрения об особенностях военного строительства российского государства.

Однако никто не хочет соглашаться с тем, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в состоянии производить высокотехнологичное вооружение, когда идет на подъем экономика России.

В Вооружённых силах РФ хотят служить, если в значительной степени решаются социальные вопросы в обществе, то есть страна возвращается в строй развитых государств после потрясений 1990-х годов.

Да, российские Вооруженные силы успешно побеждают международный терроризмом на дальних подступах в Сирии. Мы реально остановили кровопролитную войну в Нагорном Карабахе и ввели миротворческий контингент.

При этом Россия вынуждено в ускоренном порядке совершенствует обороноспособность государства в ответ на агрессивные действия США и НАТО против нас.

Но мы открыты к переговорам и готовы к любым действиям навстречу, без ущерба нашим государственным интересам», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен признал, что Россия при президенте Владимире Путине вернула себе статус военной сверхдержавы.

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