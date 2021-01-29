Минск, , 13:57 — REGNUM В Белоруссии с 9 августа зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием и сопротивлением правоохранителям. Из них 667 совершены в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщил 29 января на заседании коллегии МВД республики замминистра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

«Кроме того, после призывов в радикально настроенных телеграм-каналах и чатах, направленных на срыв нормального функционирования коммуникаций Белорусской железной дороги, зарегистрирован 161 факт противоправных посягательств на ее объекты», — сказано в сообщении пресс-службы министерства о содержании доклада Казакевича.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа начались массовые манифестации граждан, возмущённых фальсификацией президентских выборов. Протестные выступления проходят до сих пор. МВД Белоруссии применило массовые пытки и задержанных, несколько человек были убиты и по этим фактам до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела.

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