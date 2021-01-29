Сеул, , 13:58 — REGNUM При вакцинации от COVID-19 в Южной Корен не должно быть никакой дискриминации по признаку социального статуса, национальности или пола. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюна.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Известно, что данное заявление главы правительства было обнародовано 29 января в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Премьер-министр Южной Кореи пообещал приложить усилия для обеспечения справедливости и прозрачности общенациональной кампании.

Он добавил, что правительство «справедливо» определит порядок и время вакцинации, а также тип вакцины, которая будет применяться. Весь процесс вакцинации, начиная с закупки вакцин, их транспортировки и хранения, до управления ситуацией после вакцинации, будет открыт для общественности.

Чон Сэ Гюн подчеркнул, что вся необходимая информация о плане вакцинации, а также место и время вакцинации, будет предоставлена незамедлительно, как только она станет доступна.