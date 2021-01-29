Москва, , 13:46 — REGNUM В Госдуме с осторожностью отнеслись к предложению в разы увеличить мощность сотовых передатчиков.

«Мысль о том, что эти нормативы давно устарели — очень верная. Ведь если передатчик работает слабо, то приходится устанавливать больше таких передатчиков. Соответственно, больше расходы операторов и, в итоге, дороже связь», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Единственное, что парламентария настораживает — «это мировая истерия боязни 5G».

«Даже при том, что в нашей стране еще не действует этот формат связи, у нас уже вышки с сотовым оборудованием ломали. Если сейчас объявить, что мощность передатчиков будет увеличена в разы — боюсь, оболваненные интернет-фейками граждане воспримут это без оптимизма. И могут произойти новые эксцессы», — рассуждает депутат.

По его мнению, «необходим значительный период подготовки общественного мнения, который включал бы в себя в том числе борьбу с распространением фейков».

НИИ медицины труда им. Н. Ф. Измерив по инициативе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы провело исследование влияния на живые организмы, в том числе 5G. Специалисты ДИТ считают действующие нормы по излучению, разработанные в 80-х, устаревшими и предлагают их пересмотреть, пишут «Ведомости». В ДИТ сообщили, что представят результаты исследований в Минздрав и Роспотребнадзор. Там могут принять решение об изменении СанПиНов по электромагнитному излучению.

По нормам СанПиН, сейчас норматив излучения базовых станций в основных полосах сотовой связи составляет 10 мкВт/кв. см. Исследование показало, что безопасным для человека можно считать излучение мощностью 20−25 мкВт/кв. см. При этом в жилых помещениях его стоит оставить в пределах 10 мкВт/кв. см, но на улице можно поднять до 40 мкВт/кв. см, показали исследования.