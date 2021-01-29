Анкара, , 13:44 — REGNUM Турция намерена расширить сотрудничество по урегулированию карабахского конфликта до формата «3+3». Об этом 29 января заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

«Нам необходимо содействовать прекращению огня, так что мы планируем сотрудничать на этом пути и в формате «3+3» (Россия, Азербайджан, Армения, Иран, Грузия, Турция», — Чавушоглу на пресс-конференции со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Глава МИД Турции подчеркнул, что простого желания нормализации обстановки на Кавказе недостаточно, «необходимо добиться постоянного прекращения огня путем расширения сотрудничества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россией, Азербайджаном и Арменией было подписано в рамках урегулирования последнего обострения в Нагорном Карабахе (27 сентября — 9 ноября 2020 г.) два совместных заявления: одно — о прекращении огня и второе — о разблокировке транспортного сообщения между республиками.

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