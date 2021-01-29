Париж, , 13:53 — REGNUM Министр обороны Франции Флоранс Парли провела телефонные переговоры с новым министром обороны США Ллойдом Остином по поводу возможной помощи Парижу со стороны Вашингтона в проведении французской военной антитеррористической операции «Бархан» в африканском регионе Сахель. Об этом 29 января в ходе пресс-конференции сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Керби.

«Министры обсудили проблемы безопасности и стабильности в Африке, постоянную угрозу терроризма и риски пандемии в регионе… Министр (обороны США Ллойд Остин — прим. ИА REGNUM) не взял на себя никаких обязательств, но выразил признательность французской стороне за ее вклад в борьбу против терроризма», — заявил Керби.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью, в которой выразил надежду, что новый лидер США Джо Байден расширит военное участие своей страны в борьбе против исламских экстремистов, в особенности на Ближнем Востоке.

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