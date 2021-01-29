Подгорица, , 13:37 — REGNUM Правительство Черногории и минздрав не отказали российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в донации 100 тысяч доз российской вакцины против коронавируса, поскольку официально не получали такого предложения, сообщает пресс-служба правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Ранее издание «Победа» объявило, что министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович отказалась принять от фонда российского бизнесмена Олега Дерипаски 100 тысяч доз российской вакцины, якобы по причине, что это «инициатива вывшей правящей партии ДПС».

«Мы четко и недвусмысленно заявляем, что это неправда и что официального предложения вакцины нет, пожертвований от фонда никогда не было, они не поступали ни в министерство здравоохранения, ни в правительство», — говорится в заявлении правительства.