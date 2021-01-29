Москва, , 13:35 — REGNUM «Мы не оставим без внимания наглых попыток организации беспорядков на улицах наших городов, — заявил руководитель всероссийского движения «Волонтерская рота» Антон Демидов. — Будем спорить, пытаясь вразумить людей, поддавшихся на провокации. Мы будем бороться за будущее страны на улице и в интернете».

На своей страничке в сети Instagram Демидов напомнил, что 23 января в ряде российских городов прошли несанкционированные протестные акции. По его словам, видеозаписи с этих митингов демонстрируют откровенно провокационный характер. «Одни «мирные протестующие» набрасываются на сотрудников правоохранительных органов с кулаками, другие исподтишка бросают в них снежки и бутылки, а людей, совершенно по праву высказывающих свое мнение относительно происходящего, избивают ногами под радостное улюлюканье толпы».

«Мы видели подобные сценарии и в других странах постсоветского пространства, — отметил руководитель «Волонтерской роты», — на Украине, в Беларуси, Грузии, Армении, Киргизии. К чему привел оранжевый сценарий в этих странах? К экономическому кризису, популяризации националистической идеологии, а в случае с Украиной и к затянувшейся гражданской войне, гибели людей, слезам матерей».

«Мы всегда будем выступать против насильственного свержения власти. Развитие России возможно только путем последовательных продуманных реформ и усердной работы, а открыто навязываемые нам западом революционные сценарии попросту отбросят нас на десятки лет назад», — добавил он.

«Волонтерская рота» всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» ставит своей целью патриотическое воспитание молодежи путем создания под эгидой региональных отделений «Боевого братства» волонтерских отрядов на территории всей страны.

В рамках проекта представители «Боевого братства» проводят образовательные семинары для молодежи в регионах России. Как отмечается на сайте организации, самые активные участники семинаров затем формируют на местах команды — волонтерские роты — с целью популяризации патриотического мировоззрения и проведения волонтерских мероприятий.