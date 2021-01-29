Тбилиси, , 13:35 — REGNUM В Грузии с 1 февраля упростят правила въезда из-за границы. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 29 января заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По словам главы ведомства, граждане любой страны, которые предоставят документы о полном курсе вакцинации от COVID-19, смогут свободно въезжать на территорию страны. Для всех остальных будут действовать ограничения.

Как рассказала Турнава, граница Грузии с февраля откроется для жителей стран Евросоюза, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. При въезде они должны будут предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в течение последних трёх суток. Этот тест нужно будет сделать повторно через три дня после въезда.

«Это очень важная инновация, которая позволит нам со следующей недели активно начать встречи с туроператорами, менеджерами гостиничного бизнеса, другими представителями туристической индустрии, ознакомить их с новыми правилами и начать думать о том, как быстро привлечь в страну первые группы иностранных граждан», — заявила Турнава.

С 1 февраля, как сообщила министр, упростят въезд и для жителей Грузии, которые возвращаются из-за границы. Им не потребуется переходить на восьмидневную изоляцию, как сейчас. Для грузинских граждан введут такие же правила, как и для иностранных туристов: пройти ПЦР-тестирование за три дня до въезда и через три дня после.

Стоит отметить, что в Грузии с 1 февраля отменяются карантинные ограничения на международные пассажирские авиаперевозки, но горнолыжные курорты, рестораны и гостиницы пока открывать не планируется.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВП Грузии в 2020 году сократился на 6,1% — Грузстат