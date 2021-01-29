Донецк, , 13:25 — REGNUM В той мере, в которой Россия помогает ДНР и ЛНР, их граждане уже не первый год — часть России и русского народа, но этого, конечно, недостаточно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 января, комментируя высказывания главного реактора RT Маргариты Симоньян.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Симоньян заявила, что «люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей Родины». «Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой», — добавила она.

Читайте также: Маргарита Симоньян призвала включить ДНР и ЛНР в состав России

« Призыв Маргариты Симоньян правильный. Никто из здравомыслящих людей альтернативы тому, чтобы освободившая себя часть Донбасса стала частью России, не видит. Если Украине позволят инкорпорировать ДНР и ЛНР, население этих республик будет подвержено политике жесточайшего подавления. Русского населения там вообще не останется.

В той мере, в которой Россия помогает ДНР и ЛНР, их граждане уже не первый год — часть России и русского народа. Но этого, конечно, недостаточно. Донецкая и Луганская Народные Республики давно должны быть признаны Россией в том качестве, в котором их провозгласил их народ: как независимые государства. Политика формального следования букве Минских соглашений 2015 года в условиях, когда Украина их давно похоронила, себя исчерпала.

Если для обеспечения формальной чистоты признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств надо провести на их территории новый референдум, значит, надо его провести. Конечно, со стороны США и их союзников результаты такого референдума, как и всё, что касается интересов русского народа, будут проигнорированы, но это не должно никого останавливать: так было и будет всегда.