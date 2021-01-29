Минск, , 13:27 — REGNUM В день инаугурации президента Белоруссии в республике готовилась провокация. Об этом 29 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече со студентами Белорусского государственного университета (БГУ), его слова приводит агентство БелТА.

«А как бы вы на моем месте провели (церемонию инаугурации — ред.)? Ко мне накануне приходит председатель Комитета (государственной безопасности Белоруссии — ред.), на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами», — отметил он.

Кроме того, белорусский лидер рассказал, что те, кто хотел устроить данную провокацию знали, что на инаугурацию прибудут белорусские депутаты на автобусах.

«Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», — добавил Лукашенко.

При этом он напомнил, что в США инаугурация нового президента страны — Джо Байдена — проводилась с установкой трехметровых заборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоруссии сотрудниками правоохранительных органов была задержана группа анархистов, которые подозреваются в организации, финансировании и вербовке участников массовых беспорядков.