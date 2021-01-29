Москва, , 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знаком с деталями проведения акции «Блокадный хлеб». Так он ответил 29 января журналистам на просьбу прокомментировать раздачу живущим в Крыму блокадникам по 125 г хлеба.

Представителя Кремля спросили также, нужны ли дополнительные консультации с блокадниками по поводу того, что они хотели бы получить в память о событиях 1941−1944 годов.

«Я, к сожалению, не смогу никак ответить на вопрос, потому что я не обладаю информацией об этой акции», — ответил он и добавил, что в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в стране проходит множество разных мероприятий.

Ранее в СМИ появились сообщения о недовольстве ветеранов, получивших символическую «блокадную» порцию хлеба в Симферопольском районе Крыма. Акция «Блокадный хлеб» проводится по всей России, её участникам раздают кусочки хлеба по 125 граммов.