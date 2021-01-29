Москва, , 14:03 — REGNUM Заявление посла России в США Анатолия Антонова, в котором он назвал обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона в применении химоружия для убийств беспочвенными инсинуациями, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 29 января в социальной сети Facebook.

«США — самое агрессивное государство на планете, с химоружием, пытками в тайных тюрьмах, убийствами по миру при помощи дронов и т.д.», — считает Александр С.

Многие пользователи предположили, что, раз из США поступают обвинения в том, что кто-то применяет химическое оружие, то данной информации нельзя доверять. Они отметили, что тема химоружия в риторике США, как в истории с Ираком, используется для обеспечения интересов Соединённых Штатов.

«Значит, Штаты собираются применить где-то. Верный признак: если кого-то обвиняют, значит, сами собираются! Будем внимательны, где «вылезет» их озабоченность», — пишет Елена Д.

Некоторые комментаторы оказались уверены в том, что руководству США без разницы были ли отравления химическим оружием или нет. Для них главное обвинить Россию во всех «смертных грехах», а какие это именно грехи, придумывается на месте, считают они.

«США хоть кол на голове теши. Не одно, так другое что-то найдут», — поделился своим мнение Александр Б.

Нашлись и те, кого совсем не смутила тема химоружия. Они уверены, что у такой страны, как Российская Федерация, должно быть, помимо прочего, и химическое оружие для обеспечения безопасности своих территорий и интересов.

«Нужно ещё разобраться, зачем уничтожали до конца, зная, что Штаты никак денег не могут найти на строительство завода по уничтожению, и под эту марку сохраняют свой газовый арсенал», — написал Владимир П.

Напомним, 29 января посол России в США Анатолий Антонов назвал обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона в применении химоружия для убийств беспочвенными инсинуациями.